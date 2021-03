Entro maggio . A fissare un termine ai lavori per la rotatoria allo svincolo Bicocca della tangenziale è l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone , che questa mattina ha effettuato un soprallugo nel cantiere che per oltre un anno è rimasto fermo. Nelle settimane scorse, MeridioNews aveva dedicato un approfondimento allo stato dei lavori , riportando anche le dichiarazioni dell'impresa che ha ottenuto l'appalto, la Mit Costruttori di Adrano , secondo cui non era ancora possibile prevedere la conclusione dell'opera. Di diverso avviso Anas - la società che gestisce l'arteria - secondo cui per completare l'opera sarebbero serviti pochi mesi.

«Si tratta di un miglioramento significativo per la viabilità, perché consentirà il deflusso del traffico senza creare le code degli anni scorsi». L'esponente del governo Musumeci ha sottolineato come l'eliminazione dell'incrocio subito dopo lo svincolo che si trova a poche centinaia di metri dal carcere di Bicocca rappresentà un importante passo in avanti. «Sarà uno snodo strategico, sia per chi è diretto in aeroporto che per chi dovrà raggiungere le zone balneari, lo stesso vale per le auto dirette a Siracusa e Ragusa e per il mercato agroalimentare».

Sui ritardi nel cantiere, Falcone ha chiosato: «Un po' la pandemia, un po' altri problemi hanno creato rallentamenti, ma ora confidiamo che entro maggio la Mic Costruttori possa completare i lavori».