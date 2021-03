Santi Rando continuerà a essere sindaco di Tremestieri Etneo . Il primo cittadino uscente si riconferma alla guida del Comune, imponendosi sulla concorrenza e rispettando in pieno i pronostici della vigilia. Rando - forte del sostegno di sei liste di centrodestra, da Forza Italia a Fratelli d'Italia , passando per i Popolari e Autonomisti - ha avuto la meglio con oltre il 75 per cento su Santo Nicosia e sulla pentastellata Simona Pulvirenti . L'affluenza è stata di poco inferiore al 50 per cento.

Santi Rando continuerà a essere sindaco di Tremestieri Etneo. Il primo cittadino uscente si riconferma alla guida del Comune, imponendosi sulla concorrenza e rispettando in pieno i pronostici della vigilia. Rando - forte del sostegno di sei liste di centrodestra, da Forza Italia a Fratelli d'Italia, passando per i Popolari e Autonomisti - ha avuto la meglio con oltre il 75 per cento su Santo Nicosia e sulla pentastellata Simona Pulvirenti. L'affluenza è stata di poco inferiore al 50 per cento.

«Grazie ai tantissimi che hanno confermato il loro sostegno - ha scritto su Facebook a giochi fatti -. Il progetto Tremestieri ancora più vivibile prosegue. Emozionato, grato e pronto più che mai per altri cinque anni da sindaco della mia amata Tremestieri».

Le elezioni amministrative nel centro etneo hanno rappresentato un caso molto particolare, essendo l'unico comune della Sicilia in cui si sono aperte le urne tra quelli che sarebbero dovuti andare al voto già l'anno scorso ma che sono stati costretti a rinviare l'appuntamento a causa del Covid. Negli altri comuni - compresi quelli in cui si è concluso il periodo di commissariamento seguito allo scioglimento per mafia - il voto sarà in primavera inoltrata.

Per Tremestieri Etneo, invece, l'Ars a fine 2020 ha deciso diversamente con una legge ad hoc. Una scelta, questa, che aveva dato il la alle polemiche perché disponeva anche il blocco delle liste già presentate, portando anche la vicepresidente dell'Assemblea Angela Foti a scrivere una lettera al r.