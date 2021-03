Un tamponamento che coinvolge tre automobili ha mandato in tilt la tangenziale di Catania. Il sinistro, secondo quanto accertato da MeridioNews, è avvenuto all'altezza dello svincolo per Misterbianco, in direzione Siracusa. Sul posto è intervenuta un'ambulanza per occuparsi dei feriti. Per consentire le operazioni di soccorso e per i rilievi è stata disposta da Anas la chiusura di una parte della corsia.