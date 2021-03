I poliziotti sono intervenuti nelle prime ore del mattino effettuando una perquisizione in una villetta bifamiliare a Caltagirone , dove erano venuti a conoscenza che abitava un pregiudicato a loro noto per essere dedito principalmente all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

In uno scaffale della cucina di una delle due abitazioni, nascoste dietro del cibo, sono state rinvenute due bustine contenenti rispettivamente, cristallini di sostanza solida di colore bianco per un peso lordo di 6,6 grammi e sostanza in polvere di colore bianco per un peso di1,1 grammi, poi risultate essere cocaina. Vicino alle bustine, è stato trovato, nascosto dentro una busta di plastica di colore bianca, un bilancino elettronico di precisione, verosimilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Rinvenuto anche uno spinello contenente marijuana del peso di 0,7 grammi.

In manette sono finiti due coniugi perché ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso tra loro. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pm di turno, la donna, essendo incensurata, è stata posta in libertà, mentre l’uomo è stato condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari.