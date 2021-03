Acciuffata. Anche se autore della cattura è stato un carabiniere , stavolta non si tratta di un ladro ma della poiana di Harris che nell'ultima settimana stava provocando non pochi disagi ad Aci Castello . Dopo il ferimento di un bambino di quattro anni sabato scorso , l'esemplare femmina della specie originaria del Sud America è stata catturata da un carabiniere della stazione di Librino . Appassionato di rapaci ed esperto falconiere, in un momento in cui si trovava fuori servizio ha deciso di andare all' asilo Maria Montessori di via De Roberto - accanto a dove la poiana aveva deciso di nidificare - per dare una mano.

Acciuffata. Anche se autore della cattura è stato un carabiniere, stavolta non si tratta di un ladro ma della poiana di Harris che nell'ultima settimana stava provocando non pochi disagi ad Aci Castello. Dopo il ferimento di un bambino di quattro anni sabato scorso, l'esemplare femmina della specie originaria del Sud America è stata catturata da un carabiniere della stazione di Librino. Appassionato di rapaci ed esperto falconiere, in un momento in cui si trovava fuori servizio ha deciso di andare all'asilo Maria Montessori di via De Roberto - accanto a dove la poiana aveva deciso di nidificare - per dare una mano.

Secondo quanto si apprende, l'animale avrebbe circa 8 o 10 anni, è in salute e si era ambientato nella zona, procacciandosi del cibo com'è normale in natura ma continuando ad avere delle abitudini indotte dall'uomo, come quella di poggiarsi sulle persone per chiedere cibo. Solo che, in questo caso, ad essere scelti erano soprattutto bambini all'ingresso o all'uscita di scuola, con grande preoccupazione dei genitori. Che negli scorsi giorni aveva richiesto l'intervento del corpo forestale di Catania, fino ad arrivare a una denuncia ai carabinieri dopo il ferimento del piccolo.

Ed è così che ieri, in un momento in cui la poiana era tranquilla, il militare è riuscito a catturarla in sicurezza tramite un’esca ideata da lui stesso. Adesso l'animale è sotto sequestro e verrà affidato a un centro adatto a ospitare animali selvatici. Sono state intanto avviate le ricerche del proprietario - l'esemplare è dotato di anello di riconoscimento - da cui la poiana dev'essere fuggita. Oppure, in considerazione dell'assenza di denunce di smarrimento, da cui è stata abbandonata. L'uomo rischia adesso la denuncia per abbandono di animale. La poiana di Harris è inoltre una specie tutelata a livello internazionale e il suo commercio, così come la detenzione, possono avvenire solo con appositi certificati.

«Dopo il caso del pitone rinvenuto dentro a un tombino a San Cristoforo, invitiamo a un maggiore senso di responsabilità chi decide di detenere animali esotici - fanno sapere i Carabinieri etnei -, poiché una loro immissione in un habitat dove non sono presenti potrebbe creare, oltre allo spiacevole incidente registrato ad Aci Castello, pericoli per gli equilibri naturali con potenziali danni in termini di biodiversità».