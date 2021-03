Mancate comunicazioni di assunzione, cattiva conservazione degli alimenti e difformità nella planimetria. Queste sono le irregolarità riscontrate dopo i sopralluoghi effettuati in due locali del centro di Acireale. Gli interventi sono stati svolti dal personale del commissariato di polizia, ispettorato del Lavoro, dipartimento di prevenzione veterinaria e igiene pubblica, unitamente alla polizia locale.

Nei confronti della prima attività è stata emessa una sanzione di duemila euro per la mancata implementazione del manuale di autocontrollo. Inoltre il gestore del locale non aveva comunicato l'assunzione di due dipendenti, motivo per cui è stata elevata una sanzione di oltre cinquemila euro. Nel secondo esercizio, oltre alla mancata implementazione del manuale di autocontrollo e la relativa sanzione, sono state riscontrare delle difformità nella planimetria, non adeguatamente aggiornata. Rilevata poi l'assenza di corrette informazioni in materia di tracciabilità obbligatorie degli alimenti. Segnalata poi la mancata assunzione di tre dipendenti, che hanno fatto scattare una sanzione di oltre settemila euro: fra questi, anche un percettore del reddito di cittadinanza, denunciato per truffa aggravata. In uno dei due locali sono stati identificati 11 dipendenti, incluso il titolare.