Un uomo di 30 anni , M.C., è stato arrestato a Catania dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di cocaina . Il 30enne è stato bloccato dopo essere stato visto entrare in un appartamento , risultato essere del fratello, e recarsi subito dopo in auto in vari punti di Catania. Addosso i poliziotti gli hanno trovato circa 1500 euro in contanti dei quali non ha saputo giustificare la provenienza e le chiavi di casa del fratello dove, durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato 28 dosi già confezionate di cocaina .

Oltre alla droga c'era del materiale per pesare, confezionare e tagliare lo stupefacente e 120 euro divisi in cinque banconote da 20 euro presumibilmente contraffatte. L'arrestato è stato anche denunciato per la detenzione delle banconote false. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima.