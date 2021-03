Auto in fiamme ad Aci Catena . Si tratta di una Toyota Yaris che questa notte si trovava parcheggiata in via Michelangelo Buonarroti , una zona residenziale, a pochi passi dal centro della cittadina etnea. Il rogo , fortunatamente, ha risparmiato le altre automobili parcheggiate a pochi metri dalla Toyota, sulla cui carcassa si sono concentrate le indagini dei carabinieri della compagnia di Acireale. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, giunti sul posto poco dopo lo scoppio del rogo. Secondo fonti vicine a MeridioNews, i primi segni potrebbero portare alla pista dolosa . Tra i residenti è viva la paura . Da quanto raccontato da alcuni, si sarebbe avvertito un rumore simile a uno scoppio poco prima che arrivassero i pompieri.

Auto in fiamme ad Aci Catena. Si tratta di una Toyota Yaris che questa notte si trovava parcheggiata in via Michelangelo Buonarroti, una zona residenziale, a pochi passi dal centro della cittadina etnea. Il rogo, fortunatamente, ha risparmiato le altre automobili parcheggiate a pochi metri dalla Toyota, sulla cui carcassa si sono concentrate le indagini dei carabinieri della compagnia di Acireale. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, giunti sul posto poco dopo lo scoppio del rogo. Secondo fonti vicine a MeridioNews, i primi segni potrebbero portare alla pista dolosa. Tra i residenti è viva la paura. Da quanto raccontato da alcuni, si sarebbe avvertito un rumore simile a uno scoppio poco prima che arrivassero i pompieri.

Quello della scorsa notte è un avvenimento di fronte a cui i residenti della città etnea sono soliti assistere. Solo lo scorso febbraio, infatti, una macchina della locale caserma dei vigili urbani è stata interessata dalle fiamme nelle prime ore del mattino. In quest'occasione, però, non si è potuto risalire alle cause, dato che i resti dell'auto erano eccessivamente compromessi. All'inizio del 2020 gli episodi si erano concentrati in più punti della città, a poche settimane di distanza. In prima battuta sono state interessate tre auto in via in via Macello e due auto in via Michelangelo Buonarroti, a pochi metri dall'ultimo incendio, quando a bruciare furono due auto parcheggiate una accanto all'altra. Qualche settimana dopo quest'ultimo avvenimento fu coinvolto dalle fiamme il deposito dell'azienda dei rifiuti che opera ad Aci Catena. A maggio dello stesso anno a bruciare sono state due auto proprio accanto al palazzo municipale. Nel 2019, infine, i roghi alle auto avevano riguardato via Aldo Moro, un'altra zona molto abitata della città