Michele Granata e Orazio Papale , rispettivamente di 51 e 44 anni , sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I due, entrambi catanesi, sono stati notati dai carabinieri della squadra Lupi nel quartiere Cappuccini . Accortisi della presenza dei militari si sono dati alla fuga , per poi essere bloccati poco dopo. Quando i carabinieri hanno chiesto ai due se avessero qualcosa da consegnare, è stato lo stesso Papale a tirare fuori l'involucro con duecento grammi di cocaina e la somma di 40 euro ritenuti proventi dallo spaccio di droga.

I due erano già noti alle forze dell'ordine. Papale, in particolare, è stato coinvolto in Orione e Fiori Bianchi, due operazioni che hanno fatto emergere alcune dinamiche interne alla famiglia mafiosa dei Santapaola-Ercolano. Considerato appartenente al gruppo del Villaggio Sant'Agata, nel procedimento Fiori Bianchi Papale è comparso come esattore del pizzo ai danni di un titolare di un bar a Librino.