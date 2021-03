Come se fosse un rifiuto qualsiasi, anche se invece non lo è per nulla. La carcassa di una Smart , priva di motore e ruote, è stata fatta ritrovare in via Santa Maria dell'Aiuto , una traversa della parte alta di via Garibaldi, a Catania. Ciò che resta della carrozzeria è stata lascia in verticale a pochi metri dai cassonetti. Una posizione insolita che ha portato diversi passanti a fare il paragone con i protagonisti del film di fantascienza Transformers.

Come se fosse un rifiuto qualsiasi, anche se invece non lo è per nulla. La carcassa di una Smart, priva di motore e ruote, è stata fatta ritrovare in via Santa Maria dell'Aiuto, una traversa della parte alta di via Garibaldi, a Catania. Ciò che resta della carrozzeria è stata lascia in verticale a pochi metri dai cassonetti. Una posizione insolita che ha portato diversi passanti a fare il paragone con i protagonisti del film di fantascienza Transformers.

La zona è stata già oggetto del servizio di raccolta effettuato dal personale Dusty, che però si è limitato a portare via i sacchetti di spazzatura. «Non compete a noi occuparci dello smaltimento, anche perché in questa fase bisogna attendere che la polizia municipale faccia gli accertamenti del caso per capire se si tratta dei resti di un mezzo rubato», commenta a MeridioNews l'amministratrice della ditta Rossella Pezzino. «In ogni caso, sarà il Comune a occuparsi del recupero perché il tipo di rifiuto speciale non rientra nel capitolato dell'appalto», ha aggiunto la titolare della Dusty.

L'assessore comunale all'Ambiente Fabio Cantarella conferma l'iter: «Dopo le indagini della polizia, una ditta con cui siamo convenzionati si occuperà di recuperarla».