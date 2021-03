Giuseppe Raffaele non è più l'allenatore del Calcio Catania . La comunicazione è arrivata in mattinata attraverso una nota ufficiale pubblicato sul sito web della società rossazzurra. Insieme a Raffaele saluta anche il suo vice Giuseppe Leonetti . Decisiva la sconfitta di ieri, maturata fuori casa contro la Turris con il risultato di 1-0 . «Dopo un’approfondita analisi del momento critico vissuto dalla prima squadra e dopo un dialogo schietto e sincero con Raffaele - si legge sul sito - il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino ha evidenziato, ieri in tarda serata, la necessità di un avvicendamento , prontamente disposto dalla società. I calciatori hanno il preciso dovere di reagire con forza a questa scossa , invertendo la rotta sul piano dei risultati e dando di più, per arrivare al miglior piazzamento raggiungibile in vista dei playoff».

Giuseppe Raffaele non è più l'allenatore del Calcio Catania. La comunicazione è arrivata in mattinata attraverso una nota ufficiale pubblicato sul sito web della società rossazzurra. Insieme a Raffaele saluta anche il suo vice Giuseppe Leonetti. Decisiva la sconfitta di ieri, maturata fuori casa contro la Turris con il risultato di 1-0. «Dopo un’approfondita analisi del momento critico vissuto dalla prima squadra e dopo un dialogo schietto e sincero con Raffaele - si legge sul sito - il direttore dell’area sportiva Maurizio Pellegrino ha evidenziato, ieri in tarda serata, la necessità di un avvicendamento, prontamente disposto dalla società. I calciatori hanno il preciso dovere di reagire con forza a questa scossa, invertendo la rotta sul piano dei risultati e dando di più, per arrivare al miglior piazzamento raggiungibile in vista dei playoff».

Raffaele non paga solo la sconfitta contro la squadra di Torre del Greco ma un ruolino di marcia che, nelle ultime partite, parla chiaro: una sola vittoria - quella contro il Bisceglie - in otto gare. In mezzo anche la sconfitta nel derby di Sicilia contro il Palermo, in casa, allo stadio Angelo Massimino. Sembra preistoria quanto di buono fatto, tra dicembre e inizio febbraio, con un Catania sconfitto una sola volta in 14 partite. Un filotto che portò l'allenatore ad annunciare di «volere alzare l'asticella».

«Siamo giunti così in prossimità della cessione delle quote azionarie del club: il Catania vive la fase culminante del percorso necessario per giungere al rilancio, attraverso la riduzione del debito e secondo le prospettive del contratto preliminare firmato a gennaio dalla Sigi e da Joe Tacopina», conclude la nota. Il nome del nuovo allenatore verrà ufficializzato nelle prossime ore. Il Catania attualmente occupa la settima posizione nel girone C di Lega Pro con 43 punti e il prossimo impegno non è dei più semplice contro l'Avellino secondo.