Incidente stradale ieri sera a Paternò. Intorno alle 20.15 in via delle Nazioni Unite, vicino al corso Italia, un 16enne alla guida di una Vespa 50 si è scontrato con una Smart condotta da un 26enne. L'adolescente, che indossava il casco, è sbalzato dal sellino della Vespa sfondando il parabrezza dell'auto.

Le cause all'origine dello scontro sono ancora in corso di accertamento. Il mezzo a due ruote, senza ormai conducente, è scivolato lungo l’asfalto per diverse decine di metri metri, andando finire contro una una Fiat Panda parcheggiata. Il primo a dare aiuto al 16enne è stato proprio il conducente della Smart, illeso ma in evidente stato di shock. Sul posto un ambulanza del 118 e gli agenti della polizia municipale di Paternò.

Il personale medico del 118, dopo le prime cure, ha disposto il trasferimento del 16enne direttamente all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è attualmente ricoverato. Stando a quanto appreso da MeridioNews, non dovrebbe essere in pericolo di vita.