Istituito a Catania il tavolo provinciale permanente della Salute. L'incontro, avvenuto questa mattina presso la direzione generale dell'Asp di Catania, ha visto la sigla di un protocollo tra azienda sanitaria e organizzazioni sindacali. Un'occasione in cui i medici catanesi hanno potuto confrontarsi con le sigle sindacali alla luce dei protocolli sottoscritti dall'assessore regionale alla Sanità Ruggero Razza con Cgil, Cisl, Uil e Ugl.

Nella giornata dedicata al loro ricordo, l'appuntamento è stato inaugurato con la commemorazione di tutte le vittime da Covid-19. Poi si è rivolto un pensiero a tutti gli operatori sanitari impegnati nel contrasto all'epidemia. All'incontro, per l'Asp di Catania, insieme al direttore generale Maurizio Lanza, erano presenti Franco Luca, direttore del dipartimento per le Attività territoriali, e Antonio Leonardi, direttore del dipartimento di Prevenzione.

Lanza si è concentrato su alcuni temi importanti come l’implementazione della rete ospedaliera regionale, l’imminente riapertura del pronto soccorso di Giarre che vede la ripartenza di tutto il presidio. L'incontro con i sindacati, secondo il manager dell'azienda sanitaria catanese, è importante in funzione di un confronto con le istituzioni e le parti sociali: in modo tale da venire incontro, tramite un'attenta programmazione, ai bisogni delle comunità. Ricordando anche l'attenzione alle categorie più fragili della popolazione. «Nella direzione dell’Asp di Catania i sindacati hanno un interlocutore sempre disponibile e pronto al confronto per potenziare la rete assistenziale provinciale - ha spiegato Lanza -. Grazie all’importante ruolo da loro svolto, alla loro rete di servizi e centri di raccolta, abbiamo l’opportunità di ascoltare i bisogni dei cittadini e di raggiungerli, dando quelle informazioni di cui, soprattutto in questo momento, hanno bisogno per orientarsi in modo sicuro ai servizi».

Per le organizzazioni sindacali sono intervenuti i confederali di Catania, Giacomo Rota (CGIL), Maurizio Attanasio (CISL), Enza Meli(UIL); i segretari provinciali della categoria dei pensionati, Carmelo De Caudo (SPI-CGIL), Alfio Giulio (FNP-CISL), Maria Pia Castiglione e Nino Lombardo (UILP-UIL); il segretario territoriale dell’UGL Catania, Giovanni Musumeci, Giovanni Giacalone, per la segreteria provinciale di UGL Pensionati di Catania; Raffaele Lanteri, per la Segreteria provinciale di UGL Salute di Catania.