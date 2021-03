La questura di Catania ha predisposto il divieto di accesso nel centro urbano nei confronti di un parcheggiatore abusivo. L'uomo, un catanese di 31 anni, è stato inibito dall'accesso per 12 mesi nell'area compresa tra via Sant'Euplio, via Argentina, via Andronico e via Litrico.

Il 31enne, che esercitava l'attività nei pressi delle fermate dell'autobus, è stato sanzionato ben quattro volte. In molte occasioni ha impedito il regolare deflusso del traffico veicolare, mettendo a rischio la sicurezza e la tranquillità della zona.