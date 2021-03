Neanche 24 ore dopo la notizia della citazione in giudizio per le attività di sindaco della Città metropolitana, per Salvo Pogliese arriva una sentenza di condanna da parte della Corte dei conti. I giudici della sezione giurisdizionale d'appello si sono espressi sul ricorso presentato dai legali dell'attuale primo cittadino etneo in merito al pronunciamento di primo grado relativo al conferimento di alcuni incarichi, negli anni in cui Pogliese era all'Ars. La Corte lo ha condannato al pagamento di 9160,63 euro per danno erariale.