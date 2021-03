Operazione dei Falchi della Squadra mobile nel quartiere di San Leone . Gli agenti hanno arrestato i l 47enne G.P. , con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo avere individuato un immobile come luogo di vendita di cocaina. Lo stabile era stato attrezzato con finestre e porte blindate in ferro ed era ripreso da telecamere. Inoltre un cane di grossa taglia faceva da guardia.

Operazione dei Falchi della Squadra mobile nel quartiere di San Leone. Gli agenti hanno arrestato il 47enne G.P., con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, dopo avere individuato un immobile come luogo di vendita di cocaina. Lo stabile era stato attrezzato con finestre e porte blindate in ferro ed era ripreso da telecamere. Inoltre un cane di grossa taglia faceva da guardia.

Per questi motivi gli agenti hanno attesa l'uscita di casa del 47enne. Dopo averlo controllato su strada, gli agenti hanno deciso di perquisire l'abitazione rinvenendo oltre un etto di cocaina in pietra, confezionata sottovuoto. Su disposizione del magistrato di turno, l'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa dell'udienza che si terrà con rito direttissimo.