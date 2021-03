«La società mi ha chiesto di lottare per raggiungere un obiettivo importante, sono molto orgoglioso e motivato. I ragazzi si sono messi completamente a disposizione: le prime risposte sono positive ». Sono le prime parole rilasciate dal neoallenatore del Calcio Catania Francesco Baldini . Per il tecnico, da poche ore sulla panchina rossazzurra, domani allo stadio Angelo Massimino ci sarà già una prova importante contro l'Avellino . In programma per oggi una seduta di rifinitura .

«La società mi ha chiesto di lottare per raggiungere un obiettivo importante, sono molto orgoglioso e motivato. I ragazzi si sono messi completamente a disposizione: le prime risposte sono positive». Sono le prime parole rilasciate dal neoallenatore del Calcio Catania Francesco Baldini. Per il tecnico, da poche ore sulla panchina rossazzurra, domani allo stadio Angelo Massimino ci sarà già una prova importante contro l'Avellino. In programma per oggi una seduta di rifinitura.

L'obiettivo è staccarsi dal settimo posto, con uno sfondo societario che mira al rilancio del club. Baldini raccoglie il testimone lasciato da Giuseppe Raffaele. Per l'ormai ex tecnico è stata fatale la sconfitta di due giorni fa con la Turris, che si aggiunge al periodo nero del Catania con una vittoria in otto partite. Insieme a Raffaele ha salutato il suo vice Giuseppe Leonetti.

Questo lo staff tecnico che affiancherà Francesco Baldini alla guida del Calcio Catania:

Allenatore - Responsabile Tecnico: Francesco Baldini

Allenatore in seconda: Luciano Mularoni

Collaboratore tecnico: Gianluca Cristaldi

Allenatore dei portieri: Armando Pantanelli

Match analyst: Davide Bertaccini

Preparatore atletico: Diego Gemignani

Preparatore atletico: Giuseppe Colombino

Addetto alla riabilitazione degli atleti infortunati: Andrea Mannino

Team Manager: Emanuele Passanisi