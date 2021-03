Proseguono i controlli dei vigili urbani di Catania, di recente finiti al centro dell'attenzione per il coinvolgimento di alcuni agenti nell'indagine sul clan Cappello , per verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

Proseguono i controlli dei vigili urbani di Catania, di recente finiti al centro dell'attenzione per il coinvolgimento di alcuni agenti nell'indagine sul clan Cappello, per verificare il rispetto delle norme anti-Covid.

Il personale della polizia commerciale ha multato sette persone in piazza della Repubblica. In cinque casi la contestazione ha riguardato il mancato uso della mascherina, mentre nelle altre due circostanze la sanzione è scattata per non avere rispettato l'orario di coprifuoco e per non essersi attenuti alle disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale riguardante la riapertura in sicurezza del mercato storico.

Dieci ambulanti, invece, sono stati multati per esercizio abusivo della professione commerciale nel corso dei controlli in piazza Ariosto, corso Sicilia, piazza Stesicoro, via Benedetto Croce, viale Mario Rapisardi, via Casagrandi e sul lungomare. Nel complesso sono stati elevati verbali amministrativi per circa 19mila euro.

Quattro negozianti sono stati infine multati tra via Canfora, via Sant'Euplio, via D'Annunzio e via Landolina, perché in tre casi avevano occupato suolo pubblico senza essere autorizzati. Il quarto invece aveva avviato il negozio senza la Scia, ovvero la segnalazione certificata di inizio attività.