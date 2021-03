Un uomo è stato salvato nel porto di Catania , dopo essere caduto dall'imbarcazione che cercava di mettere in sicurezza dalle cattive condizioni del mare. L'incidente è accaduto ieri. A evitare che annegasse è stato il personale della guardia costiera , intervenuto dopo una chiamata al numero 1530.

Un uomo è stato salvato nel porto di Catania, dopo essere caduto dall'imbarcazione che cercava di mettere in sicurezza dalle cattive condizioni del mare. L'incidente è accaduto ieri. A evitare che annegasse è stato il personale della guardia costiera, intervenuto dopo una chiamata al numero 1530.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato l'uomo aggrappato alle cime della propria barca. Era stanco e parecchio in difficoltà, anche a causa dell'abbigliamento pesante che indossava. A dare una mano ai soccorsi sono stati anche i vigili del fuoco. Dopo essere riportato a terra, l'uomo è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro per accertamenti.