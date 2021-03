Calci, pugni e morsi alla madre per il rifiuto di comprargli un motorino. Protagonista un 15enne , arrestato dai carabinieri su ordine del tribunale per i minori di Catania con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e tentata estorsione . Vittima la madre di 32 anni.

La donna non era d'accordo con la richiesta del figlio, che pretendeva di avere un ciclomotore. Quattrocento euro la somma che la donna avrebbe dovuto sborsare. Di fronte al diniego è iniziata, già dalla scorsa estate, una serie di vessazioni trasformatesi in aggressioni fisiche. Dalle ricostruzioni è emerso che il ragazzo ha anche colpito la madre con un bastone, costringendola a rivolgersi alle cure dei sanitari in ospedale.

Il giudice ha disposto il trasferimento del 15enne in una comunità di accoglienza in provincia di Agrigento.