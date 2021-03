Un 38enne e un 36enne, entrambi di Paternò, sono stati denunciati dai carabinieri perché accusati di ricettazione. I due sono stati fermati a bordo di una Peugeot 206 sulla provinciale 15, all'altezza di Ponte Barca.

All'intervento della vettura c'era mezza tonnellata di arance e gli attrezzi che, secondo i militari, sarebbero stati utilizzati per compiere il furto in un fondo agricolo. I due hanno tentato, invano, di giustificarsi dicendo di averle legittimamente raccolte. La refurtiva sarà donata in beneficenza.