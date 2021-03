Una pinza da taglio, una sega a lama fissa, un seghetto e poi tre casacche per la raccolta degli agrumi e cinque torce da minatori. Sono gli oggetti trovati a bordo di un'automobile su cui viaggiavano tre pregiudicati catanesi di 44, 24 e 21 anni.

L'intervento dei carabinieri è stato effettuato nel territorio di Belpasso, lungo la statale 121. Per i militari, che hanno contestato al 44enne anche la guida senza patente di guida, quegli arnesi sarebbero potuti servire per compiere dei furti. Per questo sono stati sequestrati. Per tutti, inoltre, è scattata la denuncia per il possesso ingiustificato di grimaldelli.