Un rigagnolo d'acqua che parte all'incrocio tra la XVI traversa e scorre lungo via Roma. Colpa di una perdita, probabilmente causata da un guasto a una tubatura, che ormai da venerdì scorso riguarda l'abitato di Belpasso. La competenza, per quanto riguarda la manutenzione, è della Acoset, la società che si occupa dell'approvvigionamento idrico in 20 Comuni della fascia pedemontana dell'Etna.

L'area interessata dalla perdita d'acqua, quasi di fronte a un istituto bancario, per il momento non è delimitata per consentire il transito dei mezzi a motore.