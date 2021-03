I carabinieri della stazione di Riposto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, hanno arrestato un 27enne del posto. L'uomo è accusato di avere razziato due distributori automatici di snack e bevande collocati all’interno dell’Istituto scolastico Luigi Pirandello di Riposto.