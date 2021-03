Nove società riconducibili (direttamente o indirettamente perché intestate a strettissimi congiunti) a Giuseppe Raffaele Nicotra sono state sottoposte ad amministrazione giudiziaria per un anno. L'ex deputato regionale 64enne di Aci Catena è attualmente sottoposto agli arresti domiciliari. Lo scorso maggio è stato condannato a sette anni e quattro mesi per concorso esterno in associazione mafiosa e tentata estorsione.