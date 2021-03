Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata . Sono le accuse che hanno portato ai domiciliari, in un'abitazione diversa da quella in cui risiede, un 34enne residente a Librino . L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, in seguito a un'indagine sugli atti compiuti nei confronti della moglie 32enne e dei figli di otto e tre anni.

Maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e violenza sessuale aggravata. Sono le accuse che hanno portato ai domiciliari, in un'abitazione diversa da quella in cui risiede, un 34enne residente a Librino. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, in seguito a un'indagine sugli atti compiuti nei confronti della moglie 32enne e dei figli di otto e tre anni.

I problemi nella coppia erano iniziati dopo che, trasferitisi entrambi a casa dei genitori del compagno, questi ultimi avevano iniziato a pressarla affinché mettesse da parte i propri familiari. Nel giro di un paio di anni, i due si sono sposati ma le vessazioni sono continuate. Dalla ricostruzione effettuata dai carabinieri è emerso che l'uomo la privava di qualsiasi disponibilità economica, oltre ad avere rapporti sessuali non consensuali e a picchiarla anche davanti ai figli. Il più grande dei quali in alcuni casi sarebbe stato anche aggredito. A tutto ciò si aggiungevano le minacce di morte nei confronti dei familiari di lei. Stando a quanto raccolto dai carabinieri, l'uomo si sarebbe addirittura spinto a chiedere un rapporto sessuale in compagnia, oltre che della moglie, anche della suocera.

I maltrattamenti continui hanno portato la donna a denunciare il marito il 30 dicembre scorso, dopo avergli consegnato i soldi guadagnati per un servizio di acconciatura a domicilio. La somma di 50 euro era stata giudicata troppo bassa: «Mancano dieci euro, dove sono?», aveva detto il 34enne. Alla scoperta che il denaro mancante era stato usato per comprare due magliette ai figli, l'uomo aveva una volta di più picchiato la moglie.