Affidare il PalaTupparello alla società partecipata del Comune e alla Fondazione Carnevale di Acireale. È questa l'ultima idea avanzata dal sindaco Stefano Alì per rendere nuovamente fruibile la struttura, che è chiusa da quasi due anni e rischia di rimanere un'altra cattedrale nel deserto degli immobili abbandonati. La richiesta del primo cittadino acese è stata formalizzata attraverso un atto di indirizzo diretto al dirigente dell'area amministrativa. Adesso, toccherà agli uffici produrre la delibera da sottoporre al Consiglio comunale, che deciderà sul da farsi.

La Sogip, che in città gestisce il servizio idrico e la fornitura di metano, nel quadro di un attuale consegna si occuperebbe di superare le criticità strutturali dell'immobile, che dal 2019 è nelle disponibilità del Comune. Mario Di Prima, assessore agli Affari istituzionali, illustra gli effetti che potrebbe avere l'operazione. «La Sogip, da partecipata dell'ente comunale, è un soggetto fidato e che agirebbe in nome dell'economicità, occupandosi di rimettere in sesto la struttura - spiega a MeridioNews - Si tratterebbe di una gestione provvisoria, dove per un paio di anni la società, attraverso gli eventi, avrebbe l'opportunità di recuperare esclusivamente le spese per i lavori svolti. Prima però dovrà adeguare lo statuto». Una manovra, questa dell'amministrazione targata cinquestelle, che ha l'obiettivo di rimettere prima possibile in funzione il PalaTupparello per poi darlo in affidamento ai privati attraverso un bando. «La manifestazione di interesse rivolta ai privati non è accantonata - aggiunge Di Prima - Ma in questo momento non è facile, e noi non possiamo permetterci di perdere altro tempo. La struttura presenta dei danni: il tetto ha subito infiltrazioni d'acqua, l'immobile deve essere messo in sicurezza. La funzionalità del PalaTupparello è a vantaggio di tutto il territorio e dell'indotto che gravita attorno a esso».

Soddisfatto della possibilità è anche il direttore di Sogip Salvatore Messina. «Se la deliberà sarà votata positivamente dal Consiglio comunale, noi ci siamo - spiega - Il nostro intervento sarà quello di contenere al massimo gli oneri finanziari ed evitare che si producano ulteriori danni». Per Messina nel possibile affidamento temporaneo del PalaTupparello di via Pasiano non c'è alcun vantaggio per Sogip. «Noi agiremo sulla struttura a nostre spese - fa notare - Con l'amministrazione siamo sempre in contatto e abbiamo già parlato dei possibili interventi. Aspettiamo che si concretizzino i passaggi amministrativi».

La proposta da parte del sindaco di affidare il palazzetto a soggetti vicini all'ente comunale è solo l'ultima di un capitolo che va avanti da oltre trent'anni. Era la fine degli anni Ottanta quando il Comune decise di concedere il diritto di superficie per tre decadi alla Pallavolo Catania. La società sportiva, forte dell'opportunità ottenuta, costruisce il palazzetto accendendo un mutuo con l'Irfis. Passano gli anni, ma la Pallavolo Catania, di fronte ad alcune difficoltà economiche, affida la struttura a Multisport. Società che, insieme al manager Giuseppe Rapisarda, cerca di puntare sulla grandezza del plesso, capace di ospitare oltre cinquemila persone. Così, lo stabile di via Pasiano negli anni accoglie le date dei concerti più importanti nel sud della penisola. Siamo alla soglia degli anni Duemila. E mentre il palasport sarà ribattezzato da Rapisarda PalArt Hotel, diventando un vero e proprio punto di riferimento per artisti e fan, i debiti relativi al canone annuo di oltre 700mila euro continuano ad accumularsi. La Pallavolo Catania nel frattempo è fallita. Così il curatore fallimentare Marco Giusino avvia una causa nei confronti di Multisport.

Nel 2019, intanto, il palazzetto di via Pasiano ritorna, col suo nome originario, in possesso del Comune, che però contesta a Multisport le criticità che rendono la struttura inagibile. Si apre così un contenzioso che vede il Comune da un lato e dall'altro lato Rapisarda, il quale si è sempre difeso spiegando che la Multisport ha compensato i debiti coi lavori svolti durante la sua gestione. Una volta intraprese le vie giudiziarie i magistrati danno ragione al Comune. Nel frattempo, alla fine dello scorso anno, Multisport ha dichiarato fallimento.