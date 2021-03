«Il loro compito è una vera funzione ecclesiale ». E, va da sé, non una passerella simbolica da accompagnare a regali e foto di rito. La dura presa di posizione, ufficializzata con un decreto ad experimentum e ad triennium, è dell'arcivescovo di Catania Salvatore Gristina e promette di stravolgere la celebrazione dei battesimi e delle cresime nel territorio dell'arcidiocesi. «La secolare tradizione della Chiesa vuole che padrino o madrina accompagnino il battezzando o il cresimando perché gli siano di aiuto nel cammino di fede. Ad esigere la presenza dei padrini non è la celebrazione in quanto tale, ma la crescita nella fede del battezzando o del cresimando, per cui essi dovranno essere credenti solidi, capaci e pronti a sostenere nel cammino della vita cristiana », si legge nel documento.

«Il loro compito è una vera funzione ecclesiale». E, va da sé, non una passerella simbolica da accompagnare a regali e foto di rito. La dura presa di posizione, ufficializzata con un decreto ad experimentum e ad triennium, è dell'arcivescovo di Catania Salvatore Gristina e promette di stravolgere la celebrazione dei battesimi e delle cresime nel territorio dell'arcidiocesi. «La secolare tradizione della Chiesa vuole che padrino o madrina accompagnino il battezzando o il cresimando perché gli siano di aiuto nel cammino di fede. Ad esigere la presenza dei padrini non è la celebrazione in quanto tale, ma la crescita nella fede del battezzando o del cresimando, per cui essi dovranno essere credenti solidi, capaci e pronti a sostenere nel cammino della vita cristiana», si legge nel documento.

Un riferimento neanche troppo volato alla non adeguatezza, secondo i crismi della dottrina cattolica, di certi profili scelti dalle famiglie per accompagnare bambini e ragazzi nel percorso verso i due sacramenti. Nel decreto si citano, tra le premesse, «l’odierno contesto socio-ecclesiale» che vede nella presenza dei padrini e delle madrine «una sorta di adempimento formale o di consuetudine sociale, in cui rimane ben poco visibile la dimensione della fede ma anche «la situazione familiare complessa e irregolare di tante persone proposte per assolvere questo compito». Tra i riferimenti anche quello alla normativa codiciale canonina che «non prescrive l’obbligatorietà di tale figura».

La decisione, che ha avuto il parere favorevole del Consiglio presbiterale, entrerà in vigore a partire dal prossimo 25 maggio, giorno in cui si festeggia Santa Maria Odigitria.