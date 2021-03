La pista dell'aeroporto Vincenzo Bellini di Catania è stata riaperta . La decisione è arrivata alle 13 , dopo che l'area era stata chiusa per permettere le operazioni di rimozione della cenere vulcanica caduta le scorse ore a Catania e nelle altre citta etnee dopo l'ennesima eruzione dell'Etna. A rimanere chiuso sarà però il settore B2 dello spazio aereo. A comunicarlo in questi minuti è stato il personale dall'aeroporto di Catania, che inoltre ha invitato i viaggiatori a informarsi con le compagnie aeree riguardo ai propri voli.

A causa della caduta di sabbia vulcanica erano stati dirottati a Comiso quattro voli Alitalia in arrivo e in partenza da Milano Linate e da Roma Fiumicino. Mentre due voli Lufthansa, Francoforte-Catania e Catania-Francoforte, sono stati cancellati. La notte scorsa, infatti, la pista è stata chiusa per garantire gli atterraggi e i decolli in sicurezza.