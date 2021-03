La Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori - ha deciso di prorogare fino a domenica 28 marzo la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica . L'annuale campagna di sensibilizzazione si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza dei corretti stili di vita per evitare il cancro. «La risonanza mediatica della settimana della prevenzione è stata maggiore che negli altri anni - spiega Aurora Scalisi , presidente della sezione di Catania, intervenuta sulle frequenze di Radio Fantastica - RMB – riteniamo che sia arrivato il momento per tutti di ricominciare a fare qualcosa per se stessi, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo».

La Lilt – Lega italiana per la lotta contro i tumori - ha deciso di prorogare fino a domenica 28 marzo la Settimana nazionale per la prevenzione oncologica. L'annuale campagna di sensibilizzazione si pone l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e l’importanza dei corretti stili di vita per evitare il cancro. «La risonanza mediatica della settimana della prevenzione è stata maggiore che negli altri anni - spiega Aurora Scalisi, presidente della sezione di Catania, intervenuta sulle frequenze di Radio Fantastica - RMB – riteniamo che sia arrivato il momento per tutti di ricominciare a fare qualcosa per se stessi, nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo».

Al centro dell'analisi ci sono anche le conseguenze della pandemia da Covid-19. «Passiamo più tempo a casa e, a volte, ci concediamo un po' troppi zuccheri e ci lasciamo andare ai piaceri della tavola. Ricominciare a seguire uno stile di vita sano è sicuramente la prima regola da seguire nel percorso di prevenzione. Curare l'alimentazione ed abbinare anche una leggera attività fisica sono i primi passi da compiere. L'osservatorio nazionale screening ha lanciato l'allarme. A causa della pandemia nell'ultimo anno non sono stati eseguiti oltre 2milioni di esami e questo sicuramente porterà nei prossimi anni ad un incidenza maggiore dei tumori. Ognuno deve fare il possibile per sé e per la propria famiglia nella diffusione della cultura della prevenzione».

Tre i volti dello sport scelti dalla sezione catanese della Lilt per l'edizione 2021 della settimana della prevenzione: il campione olimpico di fioretto alle Olimpiadi 2016 e tre volte campione del mondo Daniele Garozzo; la vicecampionessa olimpica e due volte campione d’Italia di pallanuoto, centroboa dell’Orizzonte Catania, Rosaria Aiello; lo storico capitano del Calcio Catania e attuale giocatore della Meta Catania Calcio a 5 di Serie A, Marco Biagianti. I testimonial hanno registrato dei video invitando tutti a seguire un sano stile di vita.