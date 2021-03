I Carabinieri del nucleo operativo ecologico di Catania, nella prosecuzione delle attività di controllo nel settore delle cave predisposta dal comando per la Tutela ambientale, avviata già da diverso tempo nel territorio della Sicilia orientale e, in particolare, nei Comuni della provincia di Catania interessati dalle colate laviche, nel corso dell’ultima settimana hanno operato il sequestro di due diverse società operanti nel territorio del Comune di Mascali, i cui impianti erano già stati sottoposti a sequestro nel 2018, che illegalmente avevano riattivato gli stessi riprendendo a operare in costante violazione delle leggi che regolamento la materia.