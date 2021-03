Disoccupata a causa della pandemia e per questo motivo costretta a rubare , ma il suo bottino erano profumi per un valore di 270 euro. A finire nei guai è stata una donna di 31 anni originaria di Taormina, bloccata dalla polizia lungo via Etnea , a Catania.

Disoccupata a causa della pandemia e per questo motivo costretta a rubare, ma il suo bottino erano profumi per un valore di 270 euro. A finire nei guai è stata una donna di 31 anni originaria di Taormina, bloccata dalla polizia lungo via Etnea, a Catania.

La donna è stata individuata come sospetta da un addetto alla vigilanza, lo stessa avrebbe notato la 31enne mentre riempiva la borsa di prodotti, uscendo dall'attività commerciale senza passare dalla cassa. Per lei è scattata la denuncia per furto aggravato. Il bottino, invece, è stato restituito al responsabile del negozio. Inutile la giustificazione fornita agli agenti.