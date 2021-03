Sequestrati 500 chili di pesce ed emesse sanzioni per un totale di 14mila euro. Questo è quanto emerso dopo un controllo ispettivo svolto alla pescheria di Catania e nei pressi di piazza Duomo. Il personale della guardia costiera, insieme all'Azienda sanitaria provinciale e alla polizia locale, hanno rilevato nei confronti di alcuni commercianti la mancanza dei requisiti per la vendita dei prodotti ittici.

In particolare un ambulante è stato sanzionato per non avere dimostrato di possedere le autorizzazioni: per l'uomo è scattato il sequestro del pesce. Controllati anche alcuni depositi di stoccaggio dei prodotti ittici, per i quali è stata disposta la sospensione dell'attività per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, con la distruzione del pesce che si trovava all'interno. Tra i chili di pesce sequestrati è stata riscontrata, inoltre, l'assenza della documentazione che attesta la provenienza: la merce è stata considerata non idonea al consumo. I pesci trovati ancora vivi, sono stati rimessi in mare.