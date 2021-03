Crollata la parete di una vecchia costruzione. È accaduto questo pomeriggio intorno alle 17.15 in via Sturiale a Catania . Al momento, sono in corso gli accertamenti per stabilire che non ci siano persone coinvolte . Da verificare, inoltre, la stabilità della parte della struttura rimasta in piedi e delle abitazioni vicine.

Sul posto, oltre a una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco, è intervenuto anche il personale della polizia e dei vigili urbani. L'area è stata transennata in via precauzionale. La strada, per il momento, è stata chiusa a veicoli e pedoni.