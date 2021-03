Oltre 300mila , tra giocattoli e dispositivi medico-sanitari non conformi, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un esercizio commerciale di Misterbianco . Denunciato anche il titolare del negozio.

Oltre 300mila, tra giocattoli e dispositivi medico-sanitari non conformi, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza in un esercizio commerciale di Misterbianco. Denunciato anche il titolare del negozio.

I militari della Compagnia di Catania hanno effettuato un controllo in una serie di rivenditori all'ingrosso, trovando tantissimi prodotti contraffatti o pericolosi per la salute. Tra questi anche pezzi riportanti soggetti di marche note come Marvel e Disney. Sequestrati anche termometri a infrarossi e saturimetri per via della sconosciuta composizione dei materiali.