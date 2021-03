Disservizi idrici oggi nella parte meridionale di Catania. La Sidra ha annunciato la sospensione dell'erogazione dell'acqua da questa mattina alle 9 e fino alle 15 in diversi quartieri della città.

Questo l'elenco delle vie interessate dal blocco: viale San Teodoro, viale Moncada, viale Bummacaro, stradale San Teodoro, Villaggio S. Agata zone A, B, C e D, viale Nitta, viale Castagnola, viale Librino, via Gelso Bianco, via Zia Lisa, via Zia Lisa II, via Della Concordia, via Playa, via Acquicella Porto, viale Kennedy, via San Giuseppe La Rena, via Santa Maria Goretti, via Fontanarossa, quartiere Pigno e zona industriale.



«In fase di riattivazione del servizio - fa sapere la Sidra - potrebbero presentarsi fenomeni di torbidità dell’acqua; la normalizzazione dei parametri di esercizio in rete è prevista per il tardo pomeriggio».