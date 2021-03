Due uomini sono stati arrestati dopo la condanna in appello per stupro. Agatino Sapuppo, 37 anni, ed Emanuele Santangelo, 26 anni, erano già stati ritenuti responsabili di quanto accaduto nell'autunno del 2017 vicino al cimitero di Misterbianco. I giudici hanno deciso per una pena di cinque anni e tre mesi, mentre in primo grado in abbreviato la condanna era stata a sei anni. Nella vicenda è coinvolto anche una terza persona, Angelo Condorelli.