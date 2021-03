Il 27enne Umberto Giardinaro è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di spaccio di droga. L'uomo è stato fermato dai carabinieri di Nesima all'interno di un immobile, mentre era intento a tagliare la cocaina sopra un tavolo.

La droga veniva mescolata con pasticche di paracetamolo. All'interno dello stabile, i militari hanno trovato un etto di cocaina, mezzo di marijuana e due bilancini di precisione. Oltre alla droga sono stati sequestrati 910 euro in contanti. In attesa del processo per direttissima, il 27enne è stato posto ai domiciliari.