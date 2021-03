Controlli e inseguimenti, la notte scorsa, per gli agenti della squadra Volanti a Catania. Nel primo caso, intorno all'1.10, un 46enne è stato notato passare ad alta velocità in via Plebiscito a bordo di un'automobile. Sottoposto a controllo su strada, l'uomo è stato trovato con addosso un coltello lungo dieci centimetri . L'arma si trovava dentro a un borsello. Per questo il 46enne è stato denunciato per il reato di porto di armi e oggetti atti a offendere, oltre che per il mancato rispetto delle norme anti-Covid .

Controlli e inseguimenti, la notte scorsa, per gli agenti della squadra Volanti a Catania. Nel primo caso, intorno all'1.10, un 46enne è stato notato passare ad alta velocità in via Plebiscito a bordo di un'automobile. Sottoposto a controllo su strada, l'uomo è stato trovato con addosso un coltello lungo dieci centimetri. L'arma si trovava dentro a un borsello. Per questo il 46enne è stato denunciato per il reato di porto di armi e oggetti atti a offendere, oltre che per il mancato rispetto delle norme anti-Covid.

Poche ore dopo, alle 4.25, in via Garibaldi è stato un 21enne a passare ad alta velocità lungo la corsia riservata ai mezzi di soccorso. A quel punto gli agenti hanno provato a intimargli l'alt ma il giovane ha accelerato. Ne è nato un inseguimento che si è concluso in piazza San Cristoforo. Il 21enne è stato denunciato alla procura per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e multato per la violazione del coprifuoco.