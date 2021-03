« Avrei voluto rispettare le norme anti-Covid, ma non è stato possibile ». A parlare è un utente della metropolitana catanese che, varcato uno dei due ingressi attualmente in uso nella fermata Galatea in viale Ionio, ha constatato il mancato funzionamento della macchinetta che stampa i biglietti. Un disservizio che di fatto ha costretto lui e gli altri passeggeri a tornare in strada e rientrare dai varchi che al momento funzionano soltanto come uscite , per evitare flussi di viaggiatori in direzione opposta.

«A quel punto sarei dovuto tornare di nuovo in strada e ritornare in metro dal varco che funziona da ingresso, ma sinceramente non l'ho fatto e come me tante altre persone - continua l'uomo -. Abbiamo obliterato il ticket sul post e siamo andati sul binario, d'altra parte eravamo già stati costretti a non rispettare le norme».

«Il personale che si occupa della manutenzione ha la possibilità di vedere in tempo reale se un dispositivo non funziona - commenta Salvo Fiore, direttore di Fce - Questo significa che il guasto verrà riparato a breve». Al momento, tuttavia, non ci sono cartelli che segnalano il guasto prima di prendere la rampa d'ingresso.