Rissa nel quartiere di San Berillo tra due giovani originari del Gambia. I carabinieri, arrivati all'incrocio tra via Sangiuliano e via delle Finanze su segnalazione dei passanti, hanno denunciato un 22enne con l'accusa di lesioni personali aggravate, per avere colpito con i cocci di una bottiglia un connazionale di 24 anni.