I carabinieri della stazione di Mascali e del nucleo cinofili di Nicolosi hanno arrestato in flagranza un 26enne del posto, poiché ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno fatto visita al giovane pusher il quale, ultimamente, sembrava ricevesse in casa numerosi giovani noti come abituali assuntori di sostanze stupefacenti.