Due contagi al palazzo di città di Acireale. La notizia della positività al Covid-19 di due dipendenti dell'ente è arrivata oggi. Stando a quanto appreso da MeridioNews, in queste ore i vertici dell'amministrazione si stanno organizzando per capire come gestire la situazione che, inevitabilmente, porterà in quarantena buona parte del personale. Nella sede centrale del municipio lavorano una cinquantina di persone. L'isolamento fiduciario dovrebbe riguardare anche il primo cittadino acese Stefano Alì.

Adesso l'obiettivo è cercare di circoscrivere il prima possibile i contagi e, per questo, si sta organizzando uno screening del personale. Ciò dovrebbe garantire anche la ripresa delle attività negli uffici il prima possibile. Non sono tanti i settori che hanno sede nel palazzo di via Lancaster, ma inevitabilmente il periodo di quarantena creerà disagi.

Per quanto, infatti, si potrà avviare il lavoro in modalità agile, alcune attività potrebbero risentirne, come l'utilizzo del protocollo, per il quale è necessario accedere a una rete intranet non raggiungibile dai dipendenti rimanendo all'interno delle proprie abitazioni. Tra le attività immediatamente sospese ci sarà senz'altro il servizio di ricevimento rivolto ai cittadini.