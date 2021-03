Rubava energia pubblica dalla strada. Questo è il motivo che ha portato all'arresto di Antonio Carambia, che dovrà rispondere del rato di furto aggravato dopo una perquisizione dei carabinieri. I controlli nei confronti del 47enne catanese sono scattati dopo una segnalazione dal personale di Enel Energia.

Nel corso degli accertamenti è emerso come l'uomo avesse manomesso i contatori e rimosso i relativi sigilli, oltre all'allaccio alla rete elettrica pubblica. L'arrestato, in attesa del processo per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari. Mentre i collegamenti energetici sono stati ripristinati al contatore originario dai funzionari della ditta.