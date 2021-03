Per motivi legati al controllo del territorio una prostituta dominicana di 50 anni ha mandato in ospedale una sua rivale portoghese di 64 anni. Per questo motivo è stata denunciata dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Teatro della vicenda via Pistone, nel quartiere San Berillo Vecchio, dove le due donne dividevano la stessa postazione di lavoro.