Quattro birilli stradali in questi minuti creano non pochi disagi lungo la strada statale 121, nel tratto compreso tra Piano Tavola e Misterbianco in direzione Catania. Come segnalano alcuni automobilisti i coni in plastica bianchi e rossi non sono segnalati e sono posizionati a decine di metri gli uni dagli altri al centro dell'arteria stradale. Sono particolarmente pericolosi per chi percorre la statale a bordo di mezzi a due ruote.