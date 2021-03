La notte scorsa, al porto di Catania, l'azienda DM trasporti è stata vittima di un tentato furto ai danni di un mezzo in sosta. Parte della refurtiva, ovvero dei cartoni di birra, era stata già portata fuori dal mezzo. A interrompere il tutto l'intervento degli operatori dell'istituto di vigilanza The Guardian. Tre malviventi, precedentemente avvistati con fare sospetto, sono stati colti in flagranza di reato dalle radiomobili dall'agenzia insieme ai carabinieri e all'esercito.