Una donna di 80 anni è rimasta ferita dopo lo scoppio di un incendio in un appartamento di via Catania a Paternò . Erano circa le 21.30 quando il marito, 88 anni, si trovava insieme a lei nel momento in cui le fiamme hanno coinvolto l'appartamento. La donna ha riportato delle ustioni e adesso si ritrova ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania . I soccorsi si sono resi necessari anche per l'88enne, che è stato trasportato al pronto soccorso di Paternò dopo aver inalato il fumo sprigionato dalle fiamme.

Una donna di 80 anni è rimasta ferita dopo lo scoppio di un incendio in un appartamento di via Catania a Paternò. Erano circa le 21.30 quando il marito, 88 anni, si trovava insieme a lei nel momento in cui le fiamme hanno coinvolto l'appartamento. La donna ha riportato delle ustioni e adesso si ritrova ricoverata all'ospedale Cannizzaro di Catania. I soccorsi si sono resi necessari anche per l'88enne, che è stato trasportato al pronto soccorso di Paternò dopo aver inalato il fumo sprigionato dalle fiamme.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che le fiamme siano partite da un forno a microonde per poi estendersi in tutta la cucina, dove in quel momento stava la coppia. Fatale l'intervento dei familiari che, abitando al piano superiore, si sono accorti dell'incendio e hanno potuto chiamare subito i soccorsi. Sul posto sono giunte due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Catania.