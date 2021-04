Quasi 2500 giocattoli ritenuti contraffatti sono stati sequestrati dal comando provinciale della guardia di finanza in un negozio di Catania. Tra loro anche centinaia di uova di plastica riproducenti le fattezze del noto Pasqualone; all'interno però, anziché giocattoli di qualità, c'erano perlopiù prodotti scadenti e non adatti ai bambini, come cinture e portamonete per adulti.