Nei giorni scorsi, tra le numerose celebrazioni della Pasqua, non poche sono state le donazioni di varie associazioni e privati cittadini ai piccoli ricoverati della Pediatria dell’ospedale Garibaldi di Nesima, a Catania. In particolare sono stati numerosi distribuiti giocattoli e tante uova al cioccolato, che hanno regalato un sorriso a coloro che saranno costretti a trascorrere le festività lontani dai loro affetti.

«Siamo grati – spiega in una nota stampa Fabrizio De Nicola, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – a quanti hanno avuto un pensiero per nostri bambini ricoverati. La spontaneità e la sensibilità dei catanesi non ha alcuna soluzione di continuità. Lo abbiamo visto in questa emergenza legata al Covid e continuiamo a constatarla anche in queste occasioni».

Tra le associazioni che hanno fatto delle donazioni si ricordano Rinascendo, Unitalsi, ABIO e Insieme si può Insieme di deve, la Federazione delle associazioni Informatori scientifici del farmaco e parafarmaco, i consiglieri della V Municipalità del Comune di Catania, l’Azienda Ontario e il Sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio, i ragazzi della classe 2 B dell’Istituto Boggio Lera, alcuni tifosi e la signora Elisabetta Maccarrone.